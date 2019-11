Onsdag aften stod en 31-årig mand og røg en cigaret på Vestergade i Odense.

To mænd henvendte sig til ham og spurgte, om han havde en cigaret. Svaret var nej - og det fik de to mænd til at gå amok.

De to mænd overfaldt simpelthen den 31-årige efter cigaret-afvisningen.

Offeret blev tildelt flere knytnæveslag under overfaldet, som fandt sted klokken 22.15 onsdag aften.

Fyns Politi efterlyser nu de to gerningsmænd:

A:

mand

sort hudfarve og afrikansk af udseende

20-25 år gammel

180-190 cm høj

spinkel af kropsbygning

har underbid og bruger bøjle

taler dansk med accent

iført stor jakke af mærket Peak Performance eller North Face med hætten trukket over hovedet. Jakken var sort foroven og grå forneden. Bar sorte og hvide bukser

B:

mand

sort hudfarve og afrikansk af udseende

20-25 år gammel

165-175 cm høj

spinkel af kropsbygning

mellemlangt hår

hareskår og ret flad i ansigtet

taler dansk med accent

iført stor, sort jakke af mærket Peak Performance eller North Face. Sorte og hvide bukser

var maskeret for munden med en sort halsedisse

Ved du, hvem gerningsmændene er eller har du andre oplysninger i sagen, skal du kontakte Fyns Politi på telefon 114.