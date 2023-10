En ung mand blev tosdag aften udsat for et groft overfald i Aarhus forstaden Risskov.

Den 20-årige unge mand blev overfaldet på Rolsøvej kort før klokken 23 torsdag.

Under overfaldet blev den 20-årige stukket med kniv flere gange af en ukendt gerningsmand, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen 23.01 og var hurtigt fremme på adressen.

Den unge mand blev hastet til hospitalet, hvor han hurtigt kunne meldes uden for livsfare.

»Vi har efterforsket sagen intensivt hele natten for at finde frem til gerningsmanden og få et klarere billede af, hvad der skete,« siger vicepoltiindspektør Thomas Schoubye.

Der er ifølge politiet intet, der tyder på, at overfaldet var banderelateret. Hvad det formodede motiv for overfaldet var, oplyser politiet ikke, men der er efter deres opfattelse ikke tale om et umotiveret overfald.

»Men vi har til gengæld en stærk formodning om, at der ikke er tale om et tilfældigt offer,« siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby.

Af hensyn til efterforskningen kan politiet ikke dele yderlige om sagen på nuværende tidspunkt.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du normalt lytter til podcast: