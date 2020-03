Det kan gå vildt for sig, når man skal købe sine dagligvarer i disse tider.

Det måtte en 40-årig mand fra Roskilde sande, efter at han onsdag eftermiddag blev overfaldet i den lokale Netto.

Overfaldet fandt sted onsdag omkring klokken 17.34 på Københavnsvej, da manden bad en anden 46-årig, mandlig kunde om at holde afstand i køen.

Det fik den 46-årige mand til at overfalde den 40-årige med slag og spyt, da vedkommende forsøgte at forlade butikken. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Skilte på gulvet i Netto i Herlev med en opfordring til at holde afstand. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Skilte på gulvet i Netto i Herlev med en opfordring til at holde afstand. Foto: Liselotte Sabroe

Efterfølgende forlod den 46-årige gerningsstedet, inden politiet nåede frem.

Der var dog gode spor at gå efter for politiet, da en række vidner på stedet havde noteret nummerpladen på gerningsmandens bil, hvorfor han torsdag eftermiddag kunne anholdes på sin bopæl.

Manden blev efterfølgende sigtet for vold. Efter endt afhøring blev den 46-årige løsladt igen, men han er dog stadig sigtet i sagen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at den sigtede nægter at have udøvet vold mod den 40-årige. Politiet skal nu foretage en nærmere efterforskning af hændelsen, hvor blandt andet videoovervågning fra butikken skal ses igennem.