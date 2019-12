To betjente måtte natten til søndag trække stav og benytte vold for at komme væk fra en voldelig mand på Hvide Sande Havn.

Den 27-årige mand opholdt sig sammen med en kvinde, der sandsynligvis er hans kæreste, i en båd i havnen. Manden havde sejlet båden ind i havnen, da han skulle til julefrokost i nærheden.

»Det begyndte med, at vi fik en opringning fra nogle bekendte til det her par. De var nervøse for, om der ville opstå tumult mellem de to. Så vi blev i første omgang kaldt ud til husspektakler,« siger vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, Niels Claumarch.

Da politiet ankommer til stedet, er manden og kvinden tilbage på båden efter aftenens julefrokost. Kvinden kommer ud og fortæller dem, at alt er som det skal være. Men de to betjente, der er taget ud til episoden, vælger alligevel at gå ombord på båden.

»De råber 'Det er politiet, det er politiet,' og så kommer han farende op fra kabyssen (skibets køkken, red.). Han rammer min kollega med et knytnæveslag på venstre kind,« fortæller Niels Claumarch.

Efter slaget tog han betjenten om halsen. Den anden af de to betjente var nødt til at trække sin stav og slå ham på ryggen, for at få sin kollega ud af halsgrebet.

Men den 27-årige mand lod sig ikke mærke af slagene og greb den anden betjents hals i stedet.

»Den betjent, der ikke var i halsgreb, forsøgte igen at slå ham på ryggen med sin stav, men da det ikke havde nogen umiddelbar effekt, overvejede han et kort øjeblik at trække sin pistol,« siger Niels Claumarch.

Dog ombestemte han sig, da rummet, episoden udspillede sig i, var for lille til at vide, hvor kuglen ville ende.

»Han slog ham igen, og der fik den tiltalte vendt hovedet, så slaget ved et uheld ramte ham i venstre side af hovedet,« siger vagtchefen.

Han uddyber, at slaget har medført en mindre blødning i hjernen, som den 27-årige mand lige nu bliver undersøgt for.

Der bliver derfor søndag formiddag afholdt grundlovsforhør uden mandens tilstedeværelse.