Ni danske og svenske fartøjer leder sent torsdag aften efter en mand, der er faldet over bord fra fragtskib.

København. Redningstjenester fra både Danmark og Sverige er sent torsdag aften med skibe og helikoptere i gang med en stor eftersøgning af en mand, der er faldet over bord syd for Amager.

- Vi fik klokken 22 en melding om, at fragtskibet Chris havde mistet en mand, og vi er nu i fuld gang med eftersøgningen derude, siger Jesper Lyngholm, vagtchef ved Forsvaret Operationscenter.

I alt ni fartøjer deltager i eftersøgningen af manden, tilføjer vagtchefen.

- Vi har sendt en helikopter afsted fra Roskilde. Den får hjælp af marinehjemmeværnets kutter, et par lodsbåde og den svenske kystredningstjeneste, siger Jesper Lyngholm.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvilken nationalitet manden har.

Han var iklædt blå overalls, da han faldt i vandet.

- Den øvrige besætning på fragtskibet så, da manden faldt over bord, siger Jesper Lyngholm.

Ifølge vagtchefen vil eftersøgningen fortsætte hele natten, eller til manden er fundet.

- Mandens påklædning taget i betragtning, og når vi ved, at han er en dygtig svømmer, så vil vi nok fortsætte ti timer, efter eftersøgningen blev iværksat, siger Jesper Lyngholm.

/ritzau/