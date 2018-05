Den 22-årige Stephan Klindtworth Clausen er blevet fundet skyldig og idømt to et halvt års fængsel for medvirken til forsøg på voldtægt og blufærdighedskrænkelse i en noget usædvanlig sag fra Esbjerg.

Det skriver jv.dk.

Sagen tager sit udgangspunkt i den 22-åriges færden på hjemmesiden boyfriend.dk. Her oprettede han en falsk profil 8. maj 2017, som profilbillede brugte han et foto af en kvinde fra det kollegium, hvor han selv boede. Under profilnavnet 'Russeren' lagde Stephan Klindtworth Clausen flere billeder ud af kvinden, uden at underrette hende om hans foretagende. Billederne havde han fundet på kvindens Facebook-profil.

På 'Russeren'-profilen søgte den 22-årige ifølge jv.dk kvinder til sexlege og erfarne mænd til voldtægtslignende sex.

Og det var ifølge den dømte ikke første gang, han havde gjort noget lignende:

»Jeg har oprettet mange profiler på datingsider med fiktive personer. Jeg kan lide den spænding, der er ved at chatte med andre og udveksle fantasier. Men jeg stopper altid og trækker mig, når det kommer til at mødes, jeg har aldrig udlevet nogle af fantasierne,« sagde han ifølge mediet, som beskriver hans forklaring som usammenhængende.

Det hele endte dog med at gå for langt, da den 22-årige 25. maj sidste år valgte at sætte et stævnemøde op mellem kvinden, hvis billede han brugte på datingprofilen, og en mand fra Fyn. Aftalen gik på, at de skulle have voldtægtslignende sex. Manden fra Fyn fik kvindens rigtige adresse, og dagen efter kørte han til kollegiet i Esbjerg og bankede på uvidende kvindes dør.

Hun lå dog til alt held og sov, og svarede derfor ikke, da manden bankede på. Hun svarede heller ikke på de telefonopkald, som manden forsøgte at nå hende med.

»Morgenen efter blev jeg kontaktet på sms og via Facebook af en fremmed mand, der troede, at vi havde haft en aftale om voldtægtssex, det var helt uvirkeligt,« fortalte kvinden i retten.

Da hun fandt ud af, hvad der var sket, meldte hun sagen til politiet.

I retten fortalte den 22-årige, at han ikke ved, hvorfor han valgte at lægge kvindens navn og billede ud, da han ikke ønskede at skade hende. Og han erkendte, at det var forkert.

Anklageren i sagen, Tine Pedersen, lagde i sin procedure vægt på, at det nærmest var held, at kvinden og manden fra Fyn ikke mødtes og voldtægten var blevet til en realitet.