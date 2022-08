Lyt til artiklen

Det var et ubehageligt syn, der sent tirsdag aften mødte to piger, da de befandt sig på Kolding Station.

For på perronen ved spor 2 trak en mand sine bukser ned og begyndte at onanere.

Det skriver JydskeVestkysten.

Manden sad og stod skiftevis i glas-venterummet, mens han onanerede til frit skue for de forbipasserende.

To piger opholdt sig på samme perron, og den ene af dem begyndte at filme og tage billeder af episoden.

Video og billeder, som Sydøstjyllands Politi nu er i besiddelse af. Men ifølge politiet er billederne af så dårlig kvalitet, at det ikke er muligt at genkende manden.

Derfor efterlyser politiet nu andre vidner, som har set manden, og som kan hjælpe politiet med at identificere ham.

Ifølge politiets beskrivelse har manden mellemlangt hår og var iført en grå trøje, jeans og et sort bælte.

B.T. har forsøgt at få fat i Sydøstjyllands Politi for at høre nærmere om sagen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.