En kvinde handlede hurtigt, da en mand blottede sig for hende på stranden ved Klitmøller. Hun fandt sin telefon frem for at tage et billede af ham, og det fik manden til at flygte.

Kvinden lå torsdag og solbadede på stranden, da en nøgen mand gik forbi. Det fortæller politikommissær ved lokalpolitiet i Thisted, Bo Bjørn, til TV Midtvest.

Efter at være gået forbi kvinden, gik manden videre op i klitterne bag kvinden, hvorfra han kiggede ned på hende. Hun forsøgte at ignorere det, men pludselig valgte manden at gå tættere på hende - indtil han stod omkring fire meter fra hende - og begyndte at onanere foran hende.

Det fik kvinden til at fiske sin telefon frem, og manden flygtede derefter fra stedet, skriver TV Midtvest.

Kvinden nåede dog at tage et billede af manden bagfra.

Politiet efterlyser nu vidner, der har set noget, ligesom man også gerne vil høre fra andre, der har været udsat for det.

Manden beskrives som værende mellem 50 og 58 år. Han var 180-185 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og vesteuropæisk af udseende. Han var lys i huden og havde kort, brunt hår.

Du kan kontakte politiet på telefonnummer 114.