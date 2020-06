En flok kvinder fik en yderst ubehagelig oplevelse, da de fredag eftermiddag befandt sig forn Dameroklubben i Fredericia.

Her opdagede de, at en ældre gråhåret mand, der stod lidt væk, havde trukket sine bukser ned og var begyndt at onanere, mens han så på kvinderne.

»Han fortsatte helt uanfægtet af, at kvinderne havde opdaget ham,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørgen Bystrup, til B.T.

Manden gjorde, ifølge vagtchefen, intet forsøg på at skjule sig selv eller sin handling og havde placeret sig, så han var fuldt synlig for kvinderne.

»Han har helt åbentlyst stillet sig op og onaneret for kvinderne nede foran roklubben, og kvinderne havde bestemt indtrykket af, at hans handling var rettet mod dem,« uddyber vagtchefen.

På et tidspunkt valgte manden dog at pakke sammen - i den forstand, at han tog sine bukser på igen og 'pakkede sig væk'. Herefter satte han sig ind i en bil og kørte væk fra roklubben

Sydøstjyllands Politi leder fortsat efter den ældre mand, og vagtchefen efterlyser derfor andre personer, som har befundet sig i området fredag eftermiddag og som har set manden.

Heldigvis er politiet ikke helt på bar bund i sagen, oplyser vagtchefen:

»Vi har nogle spor i sagen, som vi skal have efterprøvet, og vi er på vej hen et sted, hvor vi er ret sikre på, at vi ved, hvad det er, men vi ønsker fortsat at få vidner koblet på,« siger Jørgen Bystrup.

Skulle du have set noget, der kan lede politiet nærmere blotterens identitet, opfordres du til at kontakte politiet på 114.