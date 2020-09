En 54-årig deltager ved DM i faldskærmsudspring er søndag formiddag afgået ved døden efter en faldskærmsulykke i Herning Lufthavn.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T. De pårørende er underrettet.

Ulykken er sket i forbindelse med en konkurrence, hvor faldskærmsspringeren skal ramme vand, inden han lander på jorden - den disciplin, man i faldskærmsverdenen kalder 'swooping' - oplyser politiet videre.

»I disciplinen springer de ned med høj fart og flyver over vand og laver manøvrer der og lander, i forbindelse med det kommer han for tæt på jorden og rammer overfladen med høj fart,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Beck.

Herning Flyveplads.

Faldskærmsudspringeren blev erklæret død på flyvepladsen, efter at have modtaget hjertemassage.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen, oplyste tidligere, at ambulancen blev sendt afsted til lufthavnen klokken 9.05 søndag morgen.

»Der er sket en hård landing derude. Det lyder til at være alvorligt,« sagde han tidligere til B.T.

Faldskærmsudspringeren landede, ifølge TV MIDTVEST, forkert i vandet, hvorefter han blev hjulpet i land af tilskuerne til arrangementet. Her modtog han hjertemassage.

Dansk Faldskærm Union skal sammen med faldskærmscenteret Dropzone Danmark undersøge, hvordan ulykken kunne ske. Det oplyser DFUs bestyrelsesformand, Louise Staal-Thomsen, til TV MIDTVEST.

»Det er heldigvis meget sjældent, at der sker ulykker i forbindelse med landinger,« siger Louise Staal-Thomsen til mediet.

Ifølge B.T.s reporter på stedet stod alle fly på jorden efter ulykken, og intet tyder på, at konkurrencen genoptages søndag efter dødsfaldet.

