En mand er onsdag eftermiddag erklæret død, efter at han blev påkørt af en lastbil.

Ulykken er sket ved jem & fix i Aars på Keldgårdsvej.

Det skriver TV 2 Nord.

Ulykken er angiveligt sket ved byggemarkedets vareindlevering.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.39, og vagtchefen fortæller til TV 2 Nord, at han ikke kender de nærmere omstændigheder ved ulykken.

Man er ved at tjekke videooptagelser fra området omkring jem & fix for at få klarlagt, hvad der er sket.

Vagtchefen fortæller mediet, det ikke er sikkert, at føreren af lastbilen er klar over, at han har ramt en person.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Opdateres...