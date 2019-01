En 82-årig mand er omkommet i en voldsom brand i et rækkehus i Randers.

»Der blev fundet en indebrændt person inde i huset, og vi går stærkt ud fra, at der er tale om den 82-årige beboer. Han var død, da brandfolkene fandt ham,« siger vagthavende ved Østjyllands Politi Per Bennekov til B.T.

Også mandens hund blev fundet død inde i rækkehuset.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Brandvæsenet blev tilkaldt klokken 20.26, da naboer havde fået øje på flammerne, som stod op gennem taget på rækkehuset, der ligger på Bojesvej i bydelen Vorup.

Brandvæsenet rykkede massivt ud med slukningsenheder bestående af to autosprøjter og to tankvogne, men først efter flere timers arbejde fik 12 brandfolk flammerne under kontrol.

»De kommer til at arbejde tre-fire timer endnu med efterslukningsarbejdet,« siger Per Bennekov kort før midnat.

Indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed, Niels Henrik Nielsen, fortæller til TV2 Østjylland, at der ikke længere er risiko for, at ilden spreder sig.

Voldsom brand i rækkehus på Bojesvej i Randers er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Vi har desværre fundet en indbrændt person i huset, som vi formoder er den 82 årige mand, som bor i rækkehuset. Endvidere omkom mandens hund også i branden.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 8, 2019

Han anbefaler dog stadig, at folk i nærheden holder sig væk fra røgbanen.

»Vi kommer først til at undersøge årsagen til branden i morgen,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Per Bennekov.

»Det skyldes dels, at huset skal nedkøles før vi kan gå i gang med undersøgelserne, og dels at det er så brandskadet, at der er risiko for nedstyrtning,« fortsætter han.

De pårørende til den 82-årige mand, som formentlig er omkommet i branden, er blevet underrettet.