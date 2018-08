Det blev fatalt for en mand, at han i sidste uge blev offer for en trafikulykke, skriver Horsens Folkeblad.

Således er det 72-årige trafikoffer afgået ved døden en uge efter, at han blev ramt på en hovedvej i Midtjylland.

Det var onsdag morgen i sidste uge kort efter klokken 8, at den ældre mand blev påkørt af en varebil på Viborg Hovedvej. En ukendte årsager trådte den 72-årige fra Skærshale ved Aalestrup ud på vejen, uden at der var fri passage.



Det betød, at en 21-årig mand, føreren af varebilen, ramte ham med omkring 70 kilometer i timen.

Den ældre mand blev kørt med politieskorte til Skejby Sygehus Nord for Aarhus, hvor han nu er død af sine kvæstelser fra ulykken.