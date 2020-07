En mand er onsdag eftermiddag erklæret død, efter han blev påkørt af en lastbils ene bagdæk.

Ulykken er sket ved jem & fix i Aars på Keldgårdsvej.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Ulykken er sket ved byggemarkedets af- og pålæsningsområde.

Den afdøde, hvis pårørende er underrettet, bor tæt ved jem & fix og benyttede jævnligt af- pålæsningsområdet.

Han har flere gange benyttet området, når han skulle i jem og fix, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Per Jørgensen.

Og det er så her, at manden af uforklarlige årsager blev ramt af lastbilen. Lastbilen er i politiets varetægt.

»I første omgang troede vi, at det var en lastbil, der befandt sig 16-17 kilometer væk. Men i forbindelse med vores tekniske undersøgelser fandt vi afdødes dna på en lastbils bagdæk. Lastbilen havde ikke forladt området,« siger Per Jørgensen.

Vagtchefen fortæller videre, at føreren af lastbilen ikke var klar over, at han havde ramt en person.

»Lastbilen er så stor og tung, at lastbilchaufføren ikke mærkede noget,« forklarer Per Jørgensen.

Politiet er nu i gang med at skrive rapport om ulykken, og herefter skal der vurderes, om der juridisk skal rejses sigtelse mod lastbilchaufføren.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.39.