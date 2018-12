To biler er kørt sammen på landevej. En 47-årig mand er omkommet, og to personer er kommet lettere til skade.

En 47-årig mand er omkommet i forbindelse med et frontalt sammenstød mellem to biler på Silkeborgvej nær Hammel vest for Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter tirsdag aften.

Ulykken fandt sted kort før klokken 17 tirsdag. To personer er også kommet lettere til skade i forbindelse med sammenstødet.

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Med fronten mod hinanden kørte de to biler sammen i en kurve, skriver politiet på Twitter.

Silkeborgvej var en overgang spærret, mens redningsfolk og politiet arbejdede, men er tirsdag aften blevet genåbnet.

Politiet vil afvente bilinspektørers erklæring, før man meddeler yderligere i forbindelse med uheldet.

Ulykken er sket mellem de to landsbyer Skannerup og Farre, skriver TV2 Østjylland.

/ritzau/