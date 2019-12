To personer fra Varde-området er sigtet for at have påført baby brækkede ribben og livsfarlige blødninger.

En 22-årig mand og en 19-årig kvinde er onsdag blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor de er sigtet for grov vold mod et 11 uger gammelt spædbarn.

Det har Retten i Esbjerg afgjort.

Ifølge sigtelsen har manden og kvinden i forening mindst to gange udsat den lille baby for volden. Det er sket i en bolig i Varde.

Den foreløbige efterforskning peger på, at det lille barn har brækket seks ribben, brækket venstre ankel og pådraget sig livsfarlige blødninger i hjernen som følge af volden, skriver JydskeVestkysten.

Begge de sigtede nægter sig skyldige og har kæret varetægtsfængslingen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det betyder, at landsretten nu skal vurdere, om der er grundlag for at holde manden og kvinder bag tremmer.

De to personer, der er fra Varde-området, blev anholdt tirsdag formiddag.

Politiet fik den 29. november en anmeldelse om, at barnet havde været udsat for grov vold. Siden har man efterforsket sagen, og tirsdag formiddag blev den 22-årige mand og den 19-årige kvinde anholdt.

Ifølge en pressemeddelelse fra tirsdag er de anholdte spædbarnets "primære omsorgspersoner". Det har ikke været muligt at få oplyst nærmere om, hvad det dækker over.

