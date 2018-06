To personer er lørdag blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg efter et overfald med kniv i Ejstrupholm. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De anholdte er en 30-årig kvinde fra Viborg-området og en 44 årig mand fra Brande-området, mens den forurettede er en 56-årig mand fra Ejstrupholm-området.

Kun manden vil dog blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning søndag formiddag med krav om varetægtsfængsling, hvorimod kvinden ifølge Midt- og Vestjyllands Politi vil blive løsladt efter endt afhøring.



Både manden og kvinden er sigtet for forsøg på manddrab, subsidiært kvalificeret vold, skriver politiet. Det er politiets forventning, at dommeren vil imødekomme begæringen om, at grundlovsforhøret vil blive holdt for lukkede døre, og vil politiet ikke give yderligere oplysninger under den videre efterforskning af knivoverfaldet.