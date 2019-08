Anklagemyndigheden vil kræve en mand og en kvinde fængslet for et hjemmerøveri på Lolland fredag morgen.

To personer fremstilles søndag i grundlovsforhør sigtet for hjemmerøveri i Øster Ulslev fredag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 44-årig mand og en 37-årig kvinde.

Klokken 05.00 fredag morgen brød de ifølge politiet ind hos en 42-årig mand, der bor på Godstedvej ved Øster Ulslev på den sydlige del af Lolland.

De brugte en økse til at true beboeren til at give et mindre kontantbeløb til dem, hvorefter de flygtede fra stedet.

Det er politiets efterforskning samt tips fra offentligheden, som har ført til, at politiet har kunnet anholde de to mistænkte.

Den 42-årige gik til politiet, efter at han var blevet truet af de to personer. Det fik politiet til at udsende en efterlysning af de formodede gerningsmænd.

De formodede hjemmerøvere fremstilles søndag middag, og der vil ifølge politiet blive anmodet om lukkede døre under grundlovsforhøret.

Hvis dommeren følger det ønske, betyder det, at pressen og offentligheden kun må høre begyndelsen af retsmødet, hvor sigtelsen læses op, og slutningen, hvor dommeren fortæller, om de sigtede varetægtsfængsles eller ej.

Det vil i så fald være uvist, hvad anklagemyndigheden fremlægger af beviser mod de sigtede, og hvad de eventuelt selv forklarer i retten.

Man kan maksimalt varetægtsfængsles i fire uger ad gangen, før en dommer på ny skal tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at fængsle.

