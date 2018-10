To personer fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Esbjerg. De er sigtet for at have voldtaget et barn.

Esbjerg. En mand og en kvinde fremstilles lørdag i grundlovsforhør, sigtet for voldtægt af et barn.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden, der er 39 år, kommer fra Esbjerg, mens den 31-årige kvinde er fra Tønder-området.

Grundlovsforhøret finder sted i Retten i Esbjerg klokken 10.45.

Her vil anklageren bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden, og politiet vil derfor ikke oplyse yderligere om sagen.

Det er derfor ikke muligt at få oplyst, om der er tale om et eller flere overgreb, eller hvor forbrydelsen skal have fundet sted.

/ritzau/