En 59-årig mand og en 43-årige kvinde har torsdag delvist erkendt, at de har svindlet med indfødsretsprøver.

En 59-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor han er sigtet for at svindle med indfødsretsprøver. En 43-årig kvinde, der blev fremstillet ved samme grundlovsforhør, er ikke fængslet.

Det fortæller anklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedahl.

Både manden og kvinden erkendte de faktiske forhold i en sigtelse om svig, men de mener ikke, at det var særligt grov svig.

Manden er desuden sigtet i et andet forhold. Her mener politiet, at han tidligere har været med til svindel med indfødsretsprøver "et ukendt antal gange på ukendte tidspunkter".

Det er på baggrund af den anden sigtelse, at manden blev fængslet, fordi efterforskningen stadig er i gang.

I og med, at kvinden delvist erkendte det ene forhold, hun er sigtet for, fandt retten ikke grund til at fængsle hende, da det ikke menes, at hun vil påvirke efterforskningen eller forsøge at gøre det igen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skrev tidligere torsdag i en pressemeddelelse, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) blev orienteret om politiets mistanke i sidste uge.

Derfor var der også skærpet tilsyn med de fem største prøvesteder onsdag. Politiet var også til stede ved en række prøvesteder.

Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) understreger, at politiets mistanke blev taget alvorligt.

- Jeg tager på det kraftigste afstand fra eventuel snyd, og jeg vil gerne understrege, at konsekvensen ved et forsøg på snyd ved at bruge forfalskede identitetspapirer kan være en dom for dokumentfalsk, siger han videre i meddelelsen.

Ministeriet skriver, at Siri fremadrettet vil styrke kontrollen ved prøvestederne, så risikoen for snyd mindskes.

Ud over sagen med de to, som skal i grundlovsforhør, fandt Siri ikke tegn på forfalskede dokumenter og snyd, ved onsdagens prøver.

De løsladte er ifølge Fyns Politi syv mænd i alderen 20 til 44 år, som kommer fra Odense, Struer og Holstebro, og en enkelt kvinde på 39 år fra Odense.

De to personer, som anklagemyndigheden vil kræve varetægtsfængslet blev anholdt, efter at kvinden havde været til indfødsretsprøve i Holstebro.

Politiet skriver, at kvinden var i besiddelse af falske identitetspapirer, og ifølge politiet tog hun prøven på den 39-årige kvindes vegne.

Manden er sigtet for at facilitere og organisere fremstilling af falske papirer.

