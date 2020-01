Fredag blev en 26-årig kvinde og 31-årig mand kendt skyldige i voldtægt af kvindens veninde.

Mens manden blev idømt et år og to måneders ubetinget fængsel, afventer udmålingen af kvindens straf en mentalundersøgelse.

Det skriver Sjællandske Nyheder, der beskriver sagen, som blev behandlet ved Retten i Roskilde.

Ifølge mediet har de to dømte tidligere været i et kærestelignende forhold, og det var i den periode, voldtægten fandt sted.

Parret havde talt om, at de ville have en trekant med kvindens veninde.

Men veninden havde afslået.

Imidlertid endte de tre alligevel i samme seng, hvor den 31-årige mand voldtog veninden.

Samtidig befandt den 26-årige dømte sig også i sengen, hvor hun var delvist afklædt.

Ifølge Sjællandske Medier lød det i retten, at forurettede var både syg, træt og påvirket under voldtægten - og derfor ude af stand til at modsætte sig.

De to nu dømte gav under retssagen udtryk for, at ofret kunne have sagt fra.

Men den 26-årige kvinde erkendte, at hun efterfølgende var blevet bekendt med, at det, som veninden var blevet udsat for, ikke var okay.

Den 31-årige mand ankede dommen på stedet.