44-årig mand og 28-årig kvinde har medvirket til indsmugling af halvandet ton hash ved at gemme millioner.

I en lejlighed i Horsens har en 44-årig mand og en 28-årig kvinde gemt 17,4 millioner kroner.

Pengene stammede fra salg af hash, som var blevet smuglet til Danmark.

Det har Retten i Horsens tirsdag afgjort, og derfor er manden idømt tre år og seks måneders fængsel, mens kvinden er idømt fængsel i to år.

Det skriver Særlig Efterforskning Vest (SEV) i en pressemeddelelse.

De er blevet dømt for at have medvirket til at smugle cirka 1500 kilo hash til Danmark, da de i en periode på tre måneder i slutningen af 2017 gemte pengene i deres fælles lejlighed.

Retten har fundet, at pengene er blevet fragtet til Holland, hvor de er brugt til køb af yderligere hash, der er fragtet ind over den danske landegrænse.

Anklager Mette Fladkjær er glad for, at retten fandt de tiltalte skyldige i medvirken til hashkriminalitet.

- De tiltalte mente egentlig ikke, de havde gjort noget strafbart - de gik i hvert fald efter en frifindelse, siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Men retten var enig i, at de tiltalte ved at opbevare de store pengebeløb, som de havde en formodning om stammede fra salg af hash og skulle bruges til indkøb af yderligere hash, havde medvirket til narkokriminalitet.

Manden og kvinden har bedt om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

/ritzau/