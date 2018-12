To personer er torsdag middag blevet anholdt og sigtet for grov vold mod et eks uger gammelt spædbarn.

Der er tale om en kvinde på 27 år og en mand på 23 år. De er begge fra Sønderborg-området.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De to anholdte bliver klokken 13.30 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Vi fremstiller i dag kl. 13.30 en 23-årig mand og en 27-årig kvinde fra Sønderborg-området i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. Anholdt i dag klokken 11.35 og sigtet for grov vold mod 6 uger gammelt spædbarn. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. #politidk #anklager — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 13, 2018

B.T. har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi. De har ikke yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Anklagemyndigheden oplyser, at de vil begære lukkede døre ved grundlovsforhøret, der begynder klokken 13.30.