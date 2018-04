En 60-årig mand er fredag eftermiddag blevet anholdt af Midt- og Vestjyllands Politi, og to personer er kørt til hospitalet efter en ulykke på Herningmotorvejen i østgående retning, hvor to biler kørte sammen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til BT.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 15.25, og da man kom frem til stedet, virkede føreren af den ene bil beruset.

»Vi kan konstatere, at der er to mænd i den ene bil, part 1, og føreren er en 60-årig mand fra Brande-området. Han skønnes beruset, så vi lader ham blæse i alkometeret, og den viser et godt stykke over det tilladte. Vi anholder ham, og kan ikke få en fornuftig forklaring fra ham, fordi han er så fuld. Vi får taget en blodprøve og tager hans kørekort, for så høj skønner vi, at promillen er,« siger vagtchef Allan Riis ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Passageren i bilen blev efter ulykken behandlet på stedet og er siden blevet sendt til sygehuset i Aarhus, hvor han undersøges for kranietraume.

I den anden bil, som var impliceret i ulykken, sad et ældre par med deres to børnebørn på bagsædet. De kom kørende ned på motorvejen fra en tilkørsel, og da de kom ud på vejen, blev de ramt bagfra af bilen med den 60-årige fører bag rettet.

»Så forulykker begge køretøjer, og trafikken standser i østgående spor. Da vi kommer frem til stedet, er bilerne i nødsporet og første vognbane er fyldt med vragrester,« siger vagtchefen.

Det ene barnebarn, en fireårig pige, blev efterfølgende sendt på hospitalet til observation.

»Hun klagede over ondt i hovedet, så hun er kørt til Herning Sygehus til observation,« siger Allan Riis.

Han forklarer, at den 60-årige mand igen er blevet løsladt, efter han fik taget blodprøver, men at politiet senere hiver fat i ham igen, når man har afhørt de implicerede.

»Vi skal stadig have afhørt færdigt, både passageren i Aarhus og bedsteforældrene, som er meget rystede,« siger Allan Riis.

Der er igen ryddet op på ulykkesstedet, og vejen er ikke længere spærret.