To personer har fredag eftermiddag mistet livet i en voldsom ulykke ved Neder Geestrup.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. De dræbte formodes at være en 35-årig mand og seksårig dreng.

»Det har for nuværende ikke været muligt med sikkerhed at identificere dem, der er nogle ting, der gør, at vi formoder, at der er tale om far og søn,« fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

Afdødes nærmeste pårørende er underrettet.

Ulykken indtraf omkring klokken 17 på Bovvej, hvor en personbil og en lastbil kørte frontalt sammen.

»Ulykken sker, da personbilen kører over i modsatte bane. Det er endnu ikke fastlagt, hvad der er årsag hertil,« fortæller vagtchefen.

Den 35-årige mand og den seksårige dreng var alene i personbilen. De blev begge dræbt på stedet.

»Lastbilchaufføren slap fysisk uskadt fra ulykken, men han er naturligvis meget psykisk påvirket,« fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

I forbindelse med den alvorlige ulykke er vejen blevet spærret for al trafik i begge retninger, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet.

Det er endnu uvist, hvornår der atter bliver åbnet op for trafikken på stedet.

»Det kommer til at tage noget tid, da lastbilen skal fjernes, og det er der nogle tekniske udfordringer ved,« siger Erik Lindholdt.