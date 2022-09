Lyt til artiklen

Der er sket et solouheld på Ribevej i Varde.

Her er en mand med et barn i bilen kørt ind i et træ og er væltet om på siden.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Vi er ude til et solouheld, hvor vi får meldingen om to fastklemte. Det viser sig, at der er tale om en bil, som er væltet om på siden. I bilen befandt sig en mand og et barn,« siger vagtchef Bjørn Pedersen.

Ifølge politiets oplysninger, er begge uskadte, men er chokeret.

Bilen er strandet i nærheden af en tankstation og ligger meget dårligt.

Derfor skal den fjernes med forsigtighed og skal løftes væk.

B.T. følger sagen.