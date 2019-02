En trafikulykke har kostet en mand livet. En anden bilist er anholdt for spirituskørsel.

En mand har mistet livet i en trafikulykke nær Dianalund.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ulykken skete fredag formiddag på Sorøvej ved Skellebjerg, som efterfølgende blev spærret for al trafik.

Der er tale om et frontalt sammenstød mellem to biler. Den omkomne mand var fører af den ene bil - og var i øvrigt alene i bilen.

Tre personer kom til skade i den modkørende bil. Politiet oplyste tidligere, at der var fire personer i bilen, men det var altså ikke tilfældet.

Politiet har fortalt TV Øst, at føreren af denne bil er bragt til Slagelse Sygehus, og at han desuden er anholdt - mistænkt for spirituskørsel.

Ifølge samme medie er alle involverede mænd, og en af passagererne er fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet. Det er uvist, hvor svært kvæstet han er.

Efter ulykken kom fem ambulancer, to lægebiler og en lægehelikopter til ulykkesstedet, har øjenvidner fortalt til TV Øst.

Politiet oplyser fredag ved middagstid, at der stadig foregår undersøgelser på ulykkesstedet. Bilister opfordres til at respektere afspærringen omkring stedet og til at give redningsmandskab og politi plads og arbejdsro i området.

/ritzau/