En mandlig cyklist har fredag morgen mistet livet i en højresvingsulykke i København.

Han blev ramt af en lastbil i krydset mellem Jagtvej og Ågade, der ligger på grænsen til Frederiksberg.

Det ooplyser vagtchef ved København Politi, Michael Andersen til flere medier.

»Cyklisten kørte ligeud, da han blev påkørt af en lastbil, der drejede til højre. Manden er erklæret død ude på stedet,« siger han til TV 2 Lorry.

Efter alt at dømme er der tale om, at lastbilchaufføren har overset cyklisten. Chaufføren er ikke kommet til skade ved ulykken, men modtager krisehjælp og skal senere afhøres for at få klarlagt ulykkens omstændigheder.

Ulykken har forårsaget, at morgentrafikken har stået stille i længere tid ud af byen.

Der er nu åbnet op for et spor på Ågade, men vagtchefen opfordrer til at køre en anden vej.

De pårørende til den dræbte er ikke blevet underrettet om ulykken. Politiet ønsker derfor ikke at oplyse om alder eller andet på manden.