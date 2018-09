Det gik grueligt galt, da en gruppe personer skulle ordne brænde i Østermarie på Bornholm lørdag formiddag, hvor en mand mistede livet.

Den 53-årige mand kom i klemme i den brændeflækker, der blev brugt til arbejdet. Det oplyser vagtchefen ved Bornholms Politi.

»Manden ligger sig ind over maskinen for at få fat på noget, men får så sat den i gang. Maskinen klemmer ham på kroppen, som giver ham skader, der fører til, at han senere afgik ved døden,« fortæller vagthavende ved Bornholms Politi, Morten Kronbo, som videre oplyser, at det var en stor brændeflækker, monteret bag på en traktor, som var skyld i den tragiske ulykke.

Anmeldelsen tikkede ind til myndighederne klokken 11.40, hvorefter der blev sendt redningsmandskab afsted mod adressen.

Men før manden nåede frem til sygehuset, havde han mistet livet af de skader, han havde pådraget sig.

Politiet har foretaget undersøgelser på stedet, hvor brændekløvningen fandt sted. Selv om det foregik i privat regi, skal Arbejdstilsynet alligevel undersøge sagen nærmere.

Tilsynet skal undersøge, hvordan det gik til, at arbejdet førte til mandens død. Selve maskinen og dens stand skal også undersøges nærmere.

De pårørende er underrettet.