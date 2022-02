Lørdag morgen har en 77-årig mand mistet livet i en brand i sin lejlighed i Engparken i Åbyhøj ved Aarhus.

Det har rystet naboerne i opgangen, men særligt overboen er ramt af dødsfaldet.

»Jeg har kendt ham i over 50 år, han var min kammerat. Så det er meget sørgeligt,« fortæller Knud Erik Christensen, der har været mandens overbo i Engparken siden 1981, hvor de flyttede ind i opgangen sammen.

Det er uklart, præcis hvornår og hvordan branden opstod, men klokken 8:31 ringede en hjemmehjælper til alarmcentralen, fordi hun opdagede, at opgangen var helt fyldt med røg.

Den 77-årige har ifølge overboen været sengeliggende se seneste par år og derfor flere gange om dagen haft brug for hjælp fra hjemmeplejen.

Politi og brandvæsen rykkede ud med det sammen, og Østjyllands Brandvæsen sendte to røgdykkere ind i lejligheden, hvor der var opstået brand.

Overboen Knud Erik Christensen hørte godt udrykningerne, og da han forsigtigt åbnede sin dør ud til opgangen, var luften helt tyk af røg, så han smækkede døren i med det samme igen.

Øverst oppe på 2. sal kunne Maria Mulvad Taklo også lugte røgen. Hendes kæreste, der er på besøg i weekenden, var netop stået op klokken 8:20, så hun gik ud i sit køkken for at sætte en kande kaffe over.

»Det lugtede helt slemt, så jeg åbnede døren ud til opgangen og blev ret chokeret, for der var så tilrøget, at jeg ikke engang kunne se over til naboens dør. Jeg skyndte mig at kalde på min kæreste, og pludselig kunne vi høre, der kom brandbiler og ambulancer,« siger Maria Mulvad Taklo.

Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, så hun åbnede vinduerne i køkkenet, indtil en brandmand nede fra gaden råbte, at hun skulle lukke dem igen.

»Jeg gik lidt i panik og nåede nærmest at overveje, om vi skulle ud af vinduet, eller hvad vi skulle gøre,« siger hun.

Lidt efter kunne hun se brandfolk bære den 77-årige ud af lejligheden og ind i en ambulance. Et syn, der har sat sig i hende efterfølgende.

»Det var et frygteligt syn, og nu kan jeg ikke lade være med at se ham for mig, når jeg prøver at lukke øjnene,« siger hun.

Vagtchef hos Østjyllands Politi Chris Mose oplyste tidligere på formiddagen, at den 77-årige er omkommet.

»To røgdykkere fra Østjyllands Brandvæsen bliver sendt ind i lejligheden og får hentet ham ud og bragt ind i en ambulance. Her bliver han undersøgt af en læge, der konstaterer, at manden er omkommet,« siger vagtchefen.

Vennen og overboen Knud Erik Christensen på 83 kommer til at savne ham, fortæller han:

»Jeg så ham jævnligt og det var også mig, der handlede ind for ham. I alle de år, vi har boet her i Engparken, har vi gået i fritidsklub sammen og brugt en del tid der. Blandt andet på at spille billiard, som vi var nogenlunde lige gode til. Så jeg kommer da til at savne ham,« siger Knud Erik Christensen

Østjyllands Politi ved endnu ikke, hvornår og hvorfor branden er opstået.

»Vi mistænker ikke noget mistænkeligt, men vi ved ikke, om det kan have været et stearinlys, en cigaret eller noget helt andet. Brandårsagen skal undersøges nu,« siger vagtchefen Chris Mose.

Knud Erik Christensen fortæller, at den 77-årige røg fast indenfor.