En tragisk faldulykke kostede i weekenden en midaldrende mand livet til en efterfest.

Manden var til stede ved efterfesten for motions- og oplevelsesløbet 'Run To The Beat', der blev afholdt i Struer lørdag, da han sent om aftenen mistede fodfæstet på et trappetrin.

Det fortæller Struer kommunes turist- og eventchef Kim Høpfler til Dagbladet Holstebro-Struer.

Manden faldt derefter og slog sit hoved alvorligt mod et af trappetrinene lige uden for festivalpladsen.

Både samaritter og vidner, der havde set det ske, forsøgte at hjælpe manden, men der var ikke noget at stille op.

Han afgik senere ved døden, efter han var blevet hentet med lægehelikopter og indlagt.

»Det er naturligvis både dybt beklageligt og en tragedie for mandens familie og pårørende. Men selv lynhurtig hjælp og assistance kunne desværre ikke redde hans liv,« siger Kim Høpfler til Dagbladet Holstebro-Struer.

Til Dagbladet Ringkøbing-Skjern bekræfter politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi, Lilian Jensen, at der skete en dødsulykke under festlighederne efter motionsløbet.