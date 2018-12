En 31-årig mand er fængslet for i to tilfælde at have forgrebet sig på en lille pige. Han nægter sig skyldig.

En 31-årig mand er tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for seksuelle overgreb på en fireårig pige.

Han nægter sig skyldig og har kæret afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ifølge sigtelsen skal han i mindst to tilfælde have udsat pigen for analt samleje. Overgrebene fandt angiveligt sted i Kliplev i sidste uge.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er uvist, hvad politiet bygger sin mistanke mod manden på, og hvad manden i øvrigt har forklaret i retsmødet.

/ritzau/