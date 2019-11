En 30-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger - sigtet for et røveri begået i Vestbjerg nord for Aalborg lørdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Manden nægter sig skyldig og har kæret fængslingen.

Politiet mistænker manden for at stå bag flere røverier, men foreløbigt er han kun sigtet for lørdagens hændelse.

/ritzau/