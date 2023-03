Lyt til artiklen

Efter tredje efterlysning lykkedes det at anholde Soufian Laajab.

»Han blev anholdt i går aftes af Københavns Politi,« siger politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

Den 25-årige mand er mistænkt i en skudepisode, der fandt sted i Brøndby Strand 29. januar.

Tre gange har Københavns Vestegns Politi offentligt efterlyst Soufian Laajab. Senest tirsdag eftermiddag, hvor det altså lykkedes at anholde ham.

»Den mistænkte ved godt, at vi leder efter ham, og vi har været på en række af hans kendte tilholdssteder uden at træffe ham – så nu bliver han efterlyst offentligt, og vi håber, at offentligheden kan hjælpe med informationer om, hvor han gemmer sig,« har Ole Nielsen tidligere fortalt i forbindelse med en efterlysning af den drabsmistænkte mand.

To mænd sidder allerede varetægtsfængslet i sagen.

Ved skudepisoden 29. januar blev en 18-årig mand ramt i benet og efterfølgende kørt på hospitalet i Hvidovre til behandling.

Her blev han senere meldt uden for livsfare.

Episoden fandt sted kort efter klokken 16 ved Brøndby Strand Kirke på adressen Brøndby Strand Centrum 90.

Det er politiets foreløbige teori, at der er tale om en form for internt opgør.