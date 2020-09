En 38-årig mand er fængslet for coronasvindel ved at have søgt lønkompensation for ti opdigtede medarbejdere.

En 38-årig mand er tirsdag i et grundlovsforhør i København blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have svindlet med lønkompensation.

Ifølge sigtelsen forsøgte han at få Erhvervsstyrelsen til at udbetale lønkompensation på 764.272 kroner.

Den skulle dække lønnen for ti medarbejdere i perioden fra 9. marts til 8. juni. Men ifølge politiets sigtelse var de ti personer ikke ansat i hans virksomhed i den periode.

Han nægter sig skyldig.

Tidligere tirsdag blev en 60-årig mand i et grundlovsforhør i Hillerød varetægtsfængslet i to uger for uberettiget at have søgt lønkompensation til to firmaer i Ølstykke. I forvejen er en 22-årig mand fængslet i sagen.

De to mænd er anklaget for at have forsøgt at svindle sig til 2,5 millioner kroners lønkompensation under coronakrisen. Pengene er ifølge politiet søgt til to virksomheder, som den 22-årige er registreret som ejer af.

De to sigtede i den sag nægter sig også skyldige.

I april vedtog et flertal i Folketinget markante strafskærpelser for kriminalitet, der er begået i forbindelse med coronaudbruddet. Snyd med hjælpepakker skal kunne føre til en firdobling af straffen.

En 29-årig mand blev som den første dømt for denne type svindel den 19. august. Han søgte om 427.500 kroners lønkompensation for fem opdigtede medarbejdere, hvilket kostede ham et år og seks måneders fængsel.

Selv om det var mere end en fordobling af den normale straf, mener anklagemyndigheden, at straffen skal være hårdere og har anket dommen til Østre Landsret.

/ritzau/