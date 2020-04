En 48-årig amerikansk mand er mistænkt for at have kidnappet og myrdet sin 51-årige hustru.

For at dække over kvindens forsvinden sendte han angiveligt sms'er til kvindens venner, hvori han skrev, at hun blev holdt hjemme, fordi hun var akut syg med coronavirus.

Manden, David E. Anthony, og kvinden, Gretchen Anthony, havde, ifølge New York Post, ladet sig separere i februar.

Da beskederne om kvindens angivelige sygdom begyndte at tikke ind hos kvindens venner i slutningen af marts, mistænkte vennerne dog, at noget ikke var, som det skulle være.

Sproget i beskederne, som ellers var skrevet med kvinden som afsender, var nemlig meget lig kvindens eksmands måde at formulere sig på.

Det lokale politi i Florida, hvor kvinden og manden boede, gik herefter ind i sagen.

De opdagede hurtigt, at kvinden ikke var blevet behandlet af læger i lokalområdet. Ej heller havde hun kontaktet sin forsikring med henblik på at få hjælp til medicinsk behandling.

Derfor rettede politiet i Florida opmærksomheden mod kvindens eksmand.

En nabo til parrets fælles hjem fortalte til politiet, at hun havde hørt et voldsomt skrig fra huset, hvorefter hun havde hørt en kvindestemme råbe: »Nej, nej. Det gør ondt!«

Det lokale politi udtalte senere, at man havde undersøgt sagen og indsamlet beviser, og alt tyder på, at kvindens eksmand altså er ansvarlig for kvindens forsvinden og formodede mord.

Politiet fandt frem til manden 10 dage efter, at kvinden skulle være blevet myrdet. Han befandt sig i Las Cruces i New Mexico.

Han er nu mistænkt i sagen og venter nu på en retsag, mens kvindens lig fortsat ikke er fundet.