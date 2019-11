Søndag er en mand blevet fængslet i fire uger - sigtet for et røveri begået mod en købmandsforretning.

En 30-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger - sigtet for et røveri begået i Vestbjerg nord for Aalborg lørdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Han nægter sig skyldig og har kæret fængslingen.

Politiet mistænker manden for at stå bag flere røverier, men foreløbigt er han kun sigtet for lørdagens røveri, som blev begået mod en Spar-forretning.

Ifølge nordjyske.dk truede manden med en ukendt genstand, inden han slap væk med kontanter fra kassebeholdningen.

Han blev senere lørdag aften anholdt nær Vrå med en mængde kontanter på sig - svarende til det beløb, som var blevet røvet fra forretningen i Vestbjerg.

Samme Spar-købmand blev for bare tre måneder siden udsat for røveri, skriver nordjyske.dk. En ekspedient blev dengang truet med en kniv.

Nordjyllands Politi undersøger nu, om den anholdte mand har været involveret i dette røveri samt i to røverier begået mod Dagli'Brugsen i henholdsvis Gandrup 18. oktober og Sulsted 3. november.

Ifølge nordjyske.dk er den 30-årige mand tidligere dømt for røveri.

/ritzau/