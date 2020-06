Københavns Politi er torsdag rykket massivt ud til Københavns Hovedbanegård, efter en mand er set med pistollignende genstand.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi har modtaget en anmeldelse om, at en mand muligvis var bevæbnet i et tog. Vi har gennemsøgt toget, men vi har ikke fundet manden. Han er set i et tog på vej mod Københavns Hovedbanegård nordfra,« siger vagtchef Henrik Brix.

»Nu er vi ved at få overvågningsbilleder fra toget.«

Ifølge vagtchefen er det en passager i toget, der bemærkede, at manden var i besiddelse af en pistollignende genstand.

»Vi vil godt lige se, om vi kan få fat i ham,« lyder det videre.

