En borger kontaktede tirsdag ved 14-tiden politiet, da han så en mand, som han mistænkte var i færd med at stjæle cykler.

Cyklerne stod foran Meny på Skanderborgvej i Aarhus C, hvor borgeren fik øje på, at manden var i gang med noget mistænkeligt.

Det fremgår af politiets døgnrapport.



Manden løftede nemlig flere af cyklerne, der holdt på stedet, hen til en park på den anden side af vejen.



Da patruljen kom frem, traf de en 38-årig mand, som var i færd med at skrue hjulet af en cykel, der holdt ved Meny.

I parken på den anden side af vejen lå tre cykler, som også havde stået foran butikken.



Den 38-årige forklarede, at han var ved at samle stjålne cykler ind, og at hans hensigt var at køre dem hen til politigården.



Den forklaring troede betjentene dog ikke umiddelbart på.

Den 38-årige blev derfor anholdt og sigtet, og cyklerne blev sat tilbage.