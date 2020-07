Politi sigter mand med plastikpistol for trusler i Tivoli. Han siger, han fandt den i forlystelsesparken.

Politiet rykkede talstærkt ud til Tivoli lørdag aften, efter at en mand var blevet set med en pistollignende genstand i forlystelsesparken.

En mand, der passede på signalementet, blev anholdt. Det viste sig, at han havde haft en legetøjspistol af plastik i hænderne.

- Han forklarede, at han havde fundet den i parken, siger Espen Godiksen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Legetøjsvåbnet havde han smidt fra sig igen. Politiet konfiskerede det i parken og førte manden væk i håndjern. Han sigtes for trusler.

Efter at han havde afgivet forklaring over for politiet, blev han løsladt.

I alt blev fem personer anholdt under politiaktionen, men de fire øvrige endte med at slippe uden sigtelser.

/ritzau/