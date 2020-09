En 23-årig mand nægter at have skudt mod en bil med fire personer i 2018. Han anker dom på 14 års fængsel.

En 23-årig mand straffes med 14 års fængsel for et drabsforsøg på grundlovsdag 2018.

Her affyrede den i dag 23-årige Ahmet Emin Ucar i en rundkørsel på Kongevejen i Helsingør flere skud mod en sort bil med fire personer i.

Det har Retten i Helsingør onsdag afgjort, fortæller senioranklager Kenn Jørgensen.

- Retten mente, det var ham (den nu dømte, red.), man kunne se på en video, og at personen på videoen var gerningsmanden.

- Herunder blev der også lagt vægt på, at der var krudtpartikler på begge ærmer på en trøje, som blev fundet samme aften, siger senioranklageren.

Ahmet Emin Ucar blev både dømt for drabsforsøg og for at have bragt andres liv og førlighed i fare. Desuden blev han dømt for at have haft pistolen.

Hvis man bliver dømt for drabsforsøg ved at have skudt i det offentlige rum, straffes man som udgangspunkt med fængsel i otte år, oplyser Kenn Jørgensen.

Den 23-årige er idømt 14 år, og den lange straf skyldes, at han også blev dømt efter den såkaldte bandeparagraf. Den gør det muligt at hæve straffen med op til det dobbelte.

Manden var ifølge Helsingør Dagblad medlem af banden Loyal to Familia på gerningstidspunktet, men personerne i bilen skulle have været en del af banden Brothas.

Ingen blev ramt af skuddene.

Senioranklageren gik efter en straf på mellem 14 og 16 års fængsel.

- Jeg tænker, at straffen passer meget godt med praksis på området og med det, lovgivere ønsker, det ender med i sådan en situation.

Forsvareren mente, det ville være mere rigtigt med en straf på 12 års fængsel.

Den 23-årige har under sagen nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham. Han har ifølge Kenn Jørgensen forklaret, at han intet kender til skyderiet, og han har ikke kunnet forklare krudtslamet.

Ahmet Emin Ucar har anket dommen til Østre Landsret, der på ny skal vurdere sagen.

/ritzau/