En knivbevæbnet 22-årig mand har søndag aften forsøgt at røve et ældre ægtepar og en grillbar.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ægteparret sad i deres bil ud for en grillbar i Bramming, da gerningsmanden løb hen og rev døren op.

»Han truer med kniv og siger 'penge, penge', fortæller vagtchef John Christiansen.

Ægteparret nægtede at udlevere nogen penge og trykkede i stedet på speederen.

»De var så smarte at køre væk. Jeg tænker, at de vel har givet den gas. Det var jo rigtig klogt gjort af dem at komme væk fra situationen, når de havde muligheden for det,« siger John Christiansen.

Det mislykkede røveri fik dog ikke gerningsmanden til at opgive. I stedet slog han til mod grillbaren.

»Så forsøger han at røve forretningen. Han går ind og truer medarbejderne med kniv til at udlevere penge. Han raserer grillbaren og smadrer nogle glasplader. Medarbejderne forskanser sig i baglokalet,« siger John Christiansen.

Gerningsmanden var ved at forlade stedet, men i det øjeblik ankom politiet til stedet.

Inden de to forsøg på røveri havde politiet fået anmeldelse om, at gerningsmanden gik rundt i området og forsøgte at bryde postkasser op.

Den 22-årige blev anholdt og kørt til Esbjerg Politigård. Han forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør mandag.