Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk eller via Facebook.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at de søndag aften har anholdt en mand, der var bevæbnet med et oversavet jagtgevær.

Han hev jagtgeværet frem i forbindelse med et skænderi. Manden er anholdt, og et større område er spærret af.

Politiet oplyser, at de ikke har flere informationer i skrivende stund.

Sønderborg: Vi er tilstede i Sønderborg midtby, da en mand i forbindelse med et skænderi har fremtaget et oversavet jagtgevær. Manden er nu anholdt. Større afspærring på stedet. Intet yderligere på nuværende tidspunkt

#politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 20, 2018

Ifølge Ritzau fandt skænderiet sted på Jernbanegade. Man fik en anmeldelse fra flere vidner, der havde set en af de to mænd være bevæbnet med et oversavet jagtgevær.

13 minutter senere blev de to mænd anholdt i Perlegade. Man ved endnu ikke, hvad der ligger bag skænderiet mellem de to mænd, som de formoder kender hinanden på forhånd. Dele af området var afspærret i forbindelse med søgning efter jagtgeværet.

Klokken 22.15 oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær, at de endnu ikke har fundet våbnet, men afspærringen er ophævet.

BT følger sagen...