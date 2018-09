En 30-årig kvinde blev erklæret død umiddelbart efter politiets ankomst til hendes lejlighed i Aarhus V.

Aarhus. En dommer i Aarhus har mandag valgt at varetægtsfængsle en 35-årig mand i foreløbigt fire uger, oplyser Østjyllands Politi.

Manden er sigtet for med kniv at havde stukket sin 30-årige ekskone til døde i hendes lejlighed i Aarhus.

Manden nægter sig skyldig, men alligevel valgte han ikke at kære kendelsen om fængsling til landsretten.

Det var søndag kort før klokken 18, at Østjyllands Politi modtog en anmeldelse om et muligt knivstikkeri i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i det vestlige Aarhus.

Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor de fandt den 30-årige kvinde. Hun blev kort efter erklæret død. De pårørende er underrettet.

Politiet anholdt efterfølgende den 35-årige eksmand, der formodes at stå bag knivdrabet.

I mandagens grundlovsforhør valgte dommeren at lukke dørene for offentligheden. Typisk sker det af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Samtidig blev der nedlagt et navneforbud. Ifølge Århus Stiftstidende skete det med henvisning til, at den anholdte har flere små børn. Hvis hans navn nævnes, vil de kunne blive udsat for en krænkelse.

Ekstra Bladet skriver desuden, at den 35-årige i retsmødet fremstod lettere diffus, og at han ved sin side havde en tolk.

/ritzau/