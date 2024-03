Landsret behandler sag om episode ved ambassade i oktober 2022. Psykisk syg mand kom fra Herning med brødkniv.

"Jeg er blevet skør på grund af jer æreløse idioter!"

Sådan brølede en iransk mand, der var trængt ind på Irans ambassade i København i efteråret 2022.

Flere videooptagelser fra episoden afspilles tirsdag i Østre Landsret, hvor den 34-årige mand er tiltalt for at have forsøgt at angribe Irans ambassadør med en brødkniv.

På en af optagelserne ser man den kraftigt byggede mand løbe frem mod ambassadør Afsaneh Nabdipour. Hun var netop ankommet til Svanemøllevej og var på vej op ad trappen til bygningen.

- Jeg ville kun gøre hende bange, forklarer den tiltalte. Han svingede med kniven i luften, da han løb frem mod hende.

En ansat på ambassaden greb ind og rullede ned ad trappen med den 34-årige.

Egentlig var hensigten at skære det iranske flag ned fra flagstangen, lyder forklaringen fra manden. Under episoden gik han i øvrigt løs på fire biler og nogle ruder i bygningen med både kniven og en planteskovl.

Hvorfor var du så vred, vil hans forsvarer, advokat Jens Bruhn-Petersen vide.

- De dræber kvinderne og pigerne, svarer han.

Dermed henviser han til uroen i Iran i september og oktober 2022 på grund af sagen med en ung kvinde.

Masha Amini var død efter en anholdelse foretaget af moralpolitiet i Iran. Kvinden havde ikke tildækket sit hår tilstrækkeligt. Sagen medførte massive protester verden over.

Men manden mener også, at den islamiske republik er årsag til hans psykiske sygdom. Blandt andet plages han af paranoia.

Lidt før klokken fem om morgenen 7. oktober 2022 havde han taget toget fra Herning, hvor han boede, til København. Klokken 9.15 lykkedes det ham at kravle over muren til ambassaden.

Hændelsen fik Irans udenrigsminister til at kritisere det danske politi for ikke i tilstrækkelig grad at beskytte ambassadøren, ligesom regimet tilkaldte Danmarks ambassadør i Teheran til en samtale.

Tidligere har episoden været vurderet af Københavns Byret. Han har anket til landsretten, fordi han vil frifindes for at have forsøgt at begå grov og farlig vold mod ambassadøren.

Landsrettens afgørelse ventes senere tirsdag.

/ritzau/