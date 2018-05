Et større område af Holbæk Plantage var torsdag aften spærret af efter mulig voldtægt.

Helsingør. Nordsjællands Politi efterforsker en mulig voldtægt i Hornbæk Plantage.

Det var torsdag klokken 17.22, at politiet modtog en anmeldelse om, at en 33-årig kvinde var blevet voldtaget.

Gerningsmanden beskrives som dansk af udseende, 165-170 centimeter høj og slank af bygning. Han menes at være 35-42 år.

Han lugtede af tobak og var beskidt på hænderne, som om han havde rodet med en bil, motorcykel eller noget jord, har kvinden fortalt.

Manden var iført cowboybukser, boksershorts med et gråt eller sort mønster og medbragte et tyndt etui til et par briller eller en fyldepen.

Anmeldelsen fik torsdag aften Nordsjællands Politi til at afspærre store dele af plantagen, som blev undersøgt af hunde og teknikere.

Mindst ni patruljevogne deltog i operationen.

I forbindelse med efterforskningen anholdt politiet en anden mand i området. Han har dog ingen tilknytning til voldtægtssagen.

Det fremgår ikke, hvad han så sigtes for.

Nordsjællands Politi vil meget gerne høre fra borgere, som kunne ligge inde med oplysninger i voldtægtssagen.

Da efterforskningen stadig er i gang, har Nordsjællands Politi ingen yderligere kommentarer.

/ritzau/