To mænd blev stukket ned ved Christiania fredag. Ifølge Ekstra Bladet er der tale om et rockeropgør.

København. Fredag blev to yngre mænd stukket ned ved Christiania i København.

Det fortæller vicepolitiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi til Ritzau.

Ifølge Ekstra Bladet var knivstikkeriet et opgør mellem personer med tilknytning til to rockergrupperinger.

Torben Svarrer oplyser, at den ene af de to mænd, der er henholdsvis 21 og 19 år, har banderelationer. Han oplyser dog, at politiet ikke kender motivet, og derfor ikke kan sige, om der er tale om et opgør i rockermiljøet.

De to unge mænd blev efter knivstikkeriet bragt til hospitalet med ikke alvorlige skader. Ingen af de to har ønsket at hjælpe politiet med at kaste lys over sagen.

- Vi kender kun de to mænd, som har været forurettet. Vi kender ikke modparten, siger Torben Svarrer til Ritzau.

Lars-Ole Karlsen, leder af Operativ Special Afdeling, fortæller, at knivopgøret er et eksempel på en negativ udvikling i fristaden.

- Vi har set eksempler på, at voldspartheden stadigvæk er foruroligende stor i Pusher Street.

- Der har gennem længere tid været optrapning i volden derude, og i den sidste måned har vi været udsat for vold under anholdelser, og der har været stenkast mod politiet, siger han til Ekstra Bladet.

I januar blev en 58-årig mand natten til fredag fundet død i forbindelse med en brand i en lejlighed på Christiania. Politiet efterforsker det som drab.

I forbindelse med branden døde en anden mand også af fald fra samme bygning.

