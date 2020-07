En 34-årig mand er torsdag idømt fængsel for at have blufærdighedskrænket 18 drenge via internetspil.

Drenge blev lovet virtuelle gaver og spilpenge i blandt andet internetspillet Fortnite, hvis de ville afklæde sig foran kameraet.

I den anden ende sad en 34-årig mand fra Sydvestfyn, som skal i fængsel for at have blufærdighedskrænket 18 drenge i alderen 6-12 år via forskellige onlinespil.

Det har Retten i Odense torsdag afgjort, skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi på Twitter.

- Han fik kontakt til dem via forskellige spil, og han gav dem løfte om forskellige virtuelle gaver. Man kan eksempelvis købe våben i spillene, udklædning til sine figurer og lignende, siger anklager Maria Tripsen.

Det kaldes skins eller skinbetting, når man køber særlige teksturer til sine våben eller figurer, og nogle af dem kan være unikke og derfor særligt eftertragtede.

Men hvis drengene ville have gaverne, skulle de vise sig for den 34-årige via kameraet.

- Her har de så skullet vise sig selv nøgne. Det er forskelligt, hvor meget og hvor lidt der er sket. Nogle af drengene har også afstået fra det, så der ikke er sket mere, siger anklageren.

Krænkelserne fandt sted fra december 2018 til februar 2020.

Den 34-årige mand var på forhånd dømt for lignende kriminalitet, og han fik derfor i november 2017 et såkaldt kontaktforbud. Det forbød ham at have kontakt med personer under 18 år via internettet eller lignende systemer.

Manden er derfor også dømt for at have overtrådt kontaktforbuddet.

Flere af børnene er gået til deres forældre, og da drengene kendte mandens brugernavn, har det været muligt for politiet at spore sig frem til krænkeren.

Foruden straffen på et år og tre måneders fængsel er manden også idømt et kontaktforbud, og der er ikke sat noget fast udløbstidspunkt på forbuddet.

Den 34-årige har under sagen nægtet sig skyldig, oplyser Maria Tripsen. Han overvejer, hvorvidt han modtager dommen eller vil anke den til landsretten.

