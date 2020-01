En kvinde på en gåtur i det sydlige Aarhus fik sig onsdag aften en noget ubehagelig oplevelse, da en mand kom kørende op på siden af hende.

Det viste sig nemlig, at kvinden i ren forvirring endte med at trykke på en penispumpe, som var tilkoblet mandens penis.

- Kvinden forklarer, at føreren af bilen ruller vinduet ned og stikker en pumpe, man kan trykke på, ud af vinduet. Han beder hende om at trykke på den. Hun bliver lidt forvirret, men i sin forvirring trykker hun på den, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Tv2 Østjylland.

Kvindens tryk på penispumpen var til stor nydelse for manden i bilen.

- Da kvinden trykker på pumpen, får det manden til at udbryde 'uh, det var godt nok dejligt', siger Jakob Christiansen.

Det er først, da manden udtrykker sin tilfredsstillelse, at det går op for kvinden, at der er tale om en penispumpe, som var koblet til mandens penis.

- Det er ikke en fremgangsmåde, vi har hørt om før, og det er selvfølgelig en ubehagelig oplevelse for kvinden, siger Østjyllands Politi.

Derfor har de også oprettet sagen som en blufærdighedskrænkelse, og Østjyllands Politi vil gerne høre fra folk, der har oplysninger i sagen. De kan kontaktes på telefon 114.