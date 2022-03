Hvorfor fire løbehjul skulle placeres midt i krydset ved Østergade og Hans Mules Gade i Odense er ikke til at sige.

Men ikke desto mindre var det præcis, hvad en 42-årig mand havde gjort onsdag aften.

Og da en politibil på patrulje kom forbi og så løbehjulene, begyndte manden pludselig at vifte med armene.

Det fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi, til B.T.

»Patruljen ser de fire løbehjul og standser for at fjerne dem. De kunne nemlig have forsaget et uheld, hvis en bilist ikke var opmærksom på dem. Og så ser de derefter en mand, der vifter med armene,« siger Sunniva Pedersen-Reng.

Patruljen besluttede sig for at gå hen til manden og høre, hvad han ville. Manden beskrives som lettere påvirket af alkohol, men i en tilstand, hvor han uden problemer kunne afhøres. Og her indrømmede han så, at det var ham, der havde placeret løbehjulene.

»Han giver dog ikke nogen forklaring på, hvorfor han har gjort det,« tilføjer Sunniva Pedersen-Reng om den mærkelige sag.

Manden endte med at blive sigtet for at forstyrre den offentlige orden og kan nu se frem til en bøde